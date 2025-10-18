Ce duo passera à l'histoire d'En direct de l'univers

Ce samedi, France Beaudoin réservait une surprise de taille pour les férus d'En direct de l'univers, avec une célébration haute en notes et en couleurs du 400e épisode. C'est dire, nous n'avons aucunement été déçus!

Si plusieurs moments auront été marquants, pour de nombreuses raisons, il est évidemment impossible de passer sous silence un duo que l'on qualifie déjà d'iconique. En fait, qui aurait cru que les voix d'Isabelle Boulay et d'une légende de métal se mêleraient aussi bien?

Pour introduire ce match improbable, en milieu d'épisode, France a invité les artistes Alex Perron, Mario Dumont, Michel Charette et Philippe Laprise a se joindre à elle, pour tenter de trouver le lien qui les unissait à trois invitées. Après quelques minutes d'hésitations, ceux-ci ont tilté quand le coup de coeur de l'équipe d'En direct de l'univers, l'incomparable Dee Snider des Twisted Sisters, s'est amené sur la scène avec le hit « We're not Gonna Take it ». Alors que le septuagénaire donnait tout un show, il a été rejoint par Isabelle Boulay, qui n'a jamais caché son amour du rock n' roll.

À la fin de l'émission, celle-ci s'est écriée : « Je suis la fille la plus chanceuse ce soir, mais je suis sûrement aussi celle qui a eu le plus peur! » Ensemble, Isabelle et Dee ont tout donné et ont offert une prestation de feu, qui a grandement fait réagir le public, qui s'est exclamé en moult commentaires élogieux :

« Tellement hot!! Merci à toute l'équipe pour ces moments de bonheur X1000. Vous êtes tellement débiles! »

« Wow que de souvenirs et un beau lien pour tous ceux sur scène… voir Mario Dumont tripper autant c’était un pur bonheur. »

« Wow je danse dans mon salon quel belle émission ça prend plus comme cela wow wow Merci France Beaudoin t'es la meilleure. »

Voyez une photo du duo ci-dessous.

Un sans faute pour France et son équipe, ce 400e? On peut dire que oui, alors que l'épisode à été un véritable feu roulant de succès et de bonnes idées pour les 30 invités provenant de multiples régions du Québec. Découvrez notre compte-rendu ici.

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h, sur ICI Télé.