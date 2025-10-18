400e d'En direct de l'univers : Une fête rassembleuse qui marquera les esprits

L'heure était à la fête ce samedi sur les ondes d'ICI Télé, alors que France Beaudoin célébrait en grand le 400e épisode d'En direct de l'univers. Pour l'occasion, 30 invités issus du public, provenant des quatre coins du Québec. Du jamais vu!

Et plus que jamais, l'émission a rempli son mandat, d'être une télé qui est rassembleuse et festive. Le party était définitivement dans la place! Il faut dire qu'avec tous ces invités, la production avait beaucoup de contenu à son horaire. D'emblée, le numéro d'ouverture a été, de l'avis des téléspectateurs, l'un des plus mémorables depuis le début du variété hebdomadaire. Avec la présence d'artistes populaires tels Dumas sur « Le bonheur », Claude Cobra avec « Y'a quelqu'un qui a botché mon sandwich », Martine St-Clair et Rita Baga, renommée Lady Baga pour l'occasion, toutes les générations ont été rejointes, tant dans les salons qu'en studio.

On doit également souligner l'impeccable travail de France Beaudoin qui, en plein direct, a su jongler avec habileté avec 30 personnes qui n'ont jamais fait de télé.

Les rythmes n'ont guère cessé ni manqué de souffle, à mesure que l'animatrice introduisait les segments musicaux de ce 400e épisode. L’un des temps forts de la soirée aura été le retour à la télé de Marie Carmen, après avoir annoncé une pause pour des ennuis de santé. Et qu'est-ce qu'un party sans une bonne dose des Cowboys Fringants? Sur « Joyeux calvaire! », la troupe de Pub Royal a offert une prestation magique, qui a sans doute rappelé à plusieurs le spectacle du mythique groupe sur les Plaines d'Abraham, en 2023.

Un feu roulant de hits, un spectacle sans trêve, se soldant sur une Mélissa Bédard en pleine possession de ses moyens, sur le divin « Hallelujah ».

Puis, la fête ne pouvait mieux se conclure sur « Sir Duke », avec celle qui a été partie intégrante des 400 épisodes : la choriste Virginie Cummins! Si une émission comme celle-ci peut parvenir, depuis 17 ans, à livrer un contenu d'ampleur de cette qualité, semaine après semaine, c'est entre autres grâce à la force de son équipe. Chapeau à tous les artisans qui font d'En direct de l'univers un événement immanquable, depuis 400 émissions! On se redonne rendez-vous pour la 500e?

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h, sur ICI Télé.