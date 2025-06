Des soucis de santé pour Marie Carmen

CGI Musique annonce aujourd'hui, par voie de communiqué, que Marie Carmen doit se retirer du spectacle Les Belles-soeurs symphonique, en raison de sa santé.

On nous dit : « Marie Carmen, pour des raisons personnelles, a dû se retirer de la production afin de prendre une pause, après plusieurs mois intenses de tournée et sur différents projets professionnels. »

Ce faisant, c'est la chanteuse Renée Wilkin, qui a brillé cet hiver à Zénith, qui prendra le relais.

C'est donc avec enthousiasme que les Belles-soeurs accueillent dans « leur gang de filles » Renee Wilkin, une artiste accomplie, reconnue pour sa puissance vocale, sa sensibilité artistique et sa présence lumineuse sur scène. Elle interprétera le rôle de Rose Ouimet.

Finaliste remarquée à La Voix en 2014, Renee Wilkin a lancé plusieurs albums salués par la critique et s'est illustrée sur de nombreux spectacles d'envergure. Sa voix riche et expressive, alliée à une approche profondément humaine, en fait une interprète de choix pour rejoindre cette distribution exceptionnelle. « Je suis honorée que la production ait pensé à moi et suis ravie du rôle qui m'est offert! J'aime l'œuvre des Belles-Sœurs depuis si longtemps et c'est un univers dans lequel je me sens tellement confortable! Je suis très excitée de me joindre à une aussi belle distribution de grandes chanteuses, de grandes dames! », souligne la principale intéressée.

Deux semaines plus tôt, c'est France Castel qui annonçait devoir se retirer du spectacle pour prendre soin de sa santé. Les détails à ce sujet sont ici. C'est Catherine Major qui s'était alors ajoutée à la distribution.

Nous souhaitons un bon repos et un prompt et complet rétablissement à Marie Carmen et France Castel.

__________

Les Belles-Sœurs symphonique

C'est soir de gala pour Les Belles-Sœurs et il sera symphonique !! Vêtues de leurs plus belles tenues (des années 60!) et accompagnées de leur maître de cérémonie, les quatorze Belles-Sœurs vivront une soirée festive et tout en musique, sous la direction de la cheffe Dina Gilbert qui fera s'animer l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières lors des représentations à Montréal, et l'Orchestre symphonique de Québec, pour les spectacles donnés dans la capitale. La mise en scène de ces galas sera signée par Lorraine Pintal et la direction de création, par Nicolas Lemieux.

D'après une des plus grandes œuvres de la dramaturgie québécoise de Michel Tremblay, GSI Musique présente Les Belles-Sœurs symphonique. Basées sur le théâtre musical de René Richard Cyr et de Daniel Bélanger, et présentées sur une adaptation symphonique de Simon Leclerc, les soirées de gala seront offertes dès juillet 2025.

À la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts de Montréal les 30 et 31 juillet, 1er et 2 août 2025

Au Grand Théâtre de Québec les 28, 29 et 30 août 2025

Pour les détails et l'achat de billets, visitez le site lesbellessoeurssymphonique.com