Des soucis de santé pour France Castel

C'est avec inquiétude que nous avons reçu l'information que France Castel éprouve actuellement des ennuis de santé, ce qui l'oblige à abandonner un projet qui était à son horaire dans les prochains mois.

En effet, celle-ci devait prendre part au spectacle Les Belles-soeurs symphonique, mais sur recommandation des médecins, elle doit finalement se désister.

C'est Catherine Major qui a été recrutée pour pourvoir au poste vacant. Ce faisant, la metteure en scène de la production, Lorraine Pintal, a dû faire quelques changements en redistribuant certains rôles.

Ainsi, le personnage de Rhéauna Bibeau, initialement interprété par France Castel, sera repris par Lulu Hughes, tandis que Catherine Major incarnera désormais Thérèse Dubuc, le rôle précédemment tenu par Lulu.

Nous souhaitons un prompt et complet rétablissement à France Castel, dès que possible.

La comédienne devait aussi participer au tournage du film Les Furies de Gabrielle Côté. Pour le moment, nous ne savons pas si cette participation est remise en cause.

__________

Les Belles-Sœurs symphonique

C'est soir de gala pour Les Belles-Sœurs et il sera symphonique !! Vêtues de leurs plus belles tenues (des années 60!) et accompagnées de leur maître de cérémonie, les quatorze Belles-Sœurs vivront une soirée festive et tout en musique, sous la direction de la cheffe Dina Gilbert qui fera s'animer l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières lors des représentations à Montréal, et l'Orchestre symphonique de Québec, pour les spectacles donnés dans la capitale. La mise en scène de ces galas sera signée par Lorraine Pintal et la direction de création, par Nicolas Lemieux.

D'après une des plus grandes œuvres de la dramaturgie québécoise de Michel Tremblay, GSI Musique présente Les Belles-Sœurs symphonique. Basées sur le théâtre musical de René Richard Cyr et de Daniel Bélanger, et présentées sur une adaptation symphonique de Simon Leclerc, les soirées de gala seront offertes dès juillet 2025.

À la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts de Montréal les 30 et 31 juillet, ler et 2 août 2025

Au Grand Théâtre de Québec les 28, 29 et 30 août 2025

Pour les détails et l'achat de billets, visitez le site lesbellessoeurssymphonique.com