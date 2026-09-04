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Ce couple dans Watatatow se retrouve pour un événement tapis rouge

Des belles retrouvailles qui titille notre esprit nostalgique!

Watatatow
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce jeudi avait lieu la grande première de la pièce 24 poses de Serge Boucher, au Théâtre Duceppe.

Pour l'occasion, près de deux cents artistes avaient été conviés à l'événement, pour une soirée tapis rouge.

C'est dans ce contexte que nous avons eu droit à des retrouvailles nostalgiques de Watatatow, qui nous ont bien fait sourire. On se souviendra que le populaire feuilleton a occupé l'antenne de Radio-Canada pendant 16 ans. On y a vu défiler nombre de comédiennes et comédiens qui sont encore dans le métier à ce jour.

En effet, les comédiens Elyse Aussant et Fabien Dupuis, qui ont personnifié pendant plusieurs années Émilie Laurin et Chicoine dans le populaire téléroman jeunesse, ont pris la pose ensemble. Ces personnages, qui ont éventuellement formé un couple dans la série, nous en ont fait voir de toutes les couleurs.

Voyez-les en photos ci-dessous.

Les deux artistes évoluent toujours dans le showbiz. On a notamment pu voir Élyse Aussant dans À coeur battant et dans Indéfendable récemment. Pour sa part, Fabien Dupuis poursuit aussi le métier d'acteur, avec des apparitions récentes dans Indéfendable, Dumas et Les armes.

Rappelons que nous pourrons voir, cet automne, de vraies retrouvailles de toute l'équipe de Watatatow, pour une émission spéciale de Enfants de la télé. C'est à ne pas manquer!

La pièce 24 poses de Serge Boucher, mise en scène par Édith Patenaude, est quant à elle présentée jusqu'au 3 octobre au Théâtre Duceppe. On y raconte les retrouvailles de la famille Dubé dans la cour arrière d'un bungalow de banlieue pour célébrer les 40 ans de Richard, l'aîné. Émilie Bibeau, Marc Beaupré, Frédéric Blanchette, Martin Drainville, Gabriel Favreau, Myriam Fournier, Benoit Mauffette et Guylaine Tremblay y tiennent la vedette.

Mentionné dans cet article

Photo de Élyse Aussant
Élyse Aussant
Photo de Fabien Dupuis
Fabien Dupuis

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