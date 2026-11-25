Cette semaine, L'amour est dans le pré a annoncé sur ses réseaux sociaux que le couple de Marc-Étienne et Kim de la douzième saison accueilleront bientôt le 50e bébé de la franchise québécoise. Un chiffre pour le moins impressionnant!

« Une surprise inattendue, un petit bonheur qu'on n'avait pas vu venir, mais qui nous remplit déjà d'amour! ❤️ On a tellement hâte de découvrir ta petite binette et de voir Emil devenir grand frère! En mai 2027, nous serons officiellement une famille de quatre », écrivait la fière maman sur Instagram.

Voyez les superbes photos de famille au bas de l'article.

Rappelons que le couple a récemment partagé des photos craquantes de leur petit Emil. À voir ici.

L'année 2026 a été très féconde pour la famille de L'amour est dans le pré. Jayson et Audrey-Ann auront un troisième enfant (photos ici), nous apprenions que David et Alex étaient les papas de deux enfants (détails ici) alors que Jérôme et Jessyca vont être parents pour la huitième fois!

Un album de famille vraiment impressionnant pour cette téléréalité amoureuse!

L'amour est dans le pré sera de retour pour une 15e saison cet hiver. Découvrez les nouveaux agriculteurs ici.