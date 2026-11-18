Noovo dévoile aujourd'hui l'identité des agricultrices et agriculteurs choisis pour participer à la 15e saison de L'Amour est dans le pré, qui débutera en janvier.
Ainsi, on découvre une cohorte au sein de laquelle la diversité règne encore, ce qu'on apprécie énormément.
L'animatrice Marie Soleil Dion vous les révèle dans la vidéo ci-dessous.
Nous vous présentons, dans la galerie de photos plus bas, les six participants ainsi que leurs descriptions.
Avez-vous aussi hâte que nous de découvrir cette nouvelle mouture et voir s'il y aura bel et bien de l'amour dans le pré?
La téléréalité reprend du service le jeudi 7 janvier à 20 h sur Noovo et sur Crave.
Les agricultrices et agriculteurs de la saison 15 de L'amour est dans le pré
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Les agricultrices et agriculteurs de la saison 15 de L'amour est dans le pré
Juli-Yan, 22 ansSaint-Félix-de-Valois, LanaudièreProduction maraîchère biologiqueConnectée à la terre et au cœur, Juli-Yan cherche un homme authentique et ouvert d’esprit pour grandir et bâtir un avenir à deux.© Noovo
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Les agricultrices et agriculteurs de la saison 15 de L'amour est dans le pré
François, 34 ansSaint-Frédéric, Chaudière-AppalachesProduction porcineAmbitieux et dégourdi, François est revenu à ses racines et cherche une relation sincère avec un homme qui cherche à fonder une famille.© Noovo
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Les agricultrices et agriculteurs de la saison 15 de L'amour est dans le pré
Ève, 28 ansSaint-Lazare, MontérégieFerme équestreÈve, une cowgirl pétillante aux 1000 projets, vit à 100 km/h. Elle cherche un homme confiant et ambitieux, prêt à bâtir une famille. Yeehaw!© Noovo
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Les agricultrices et agriculteurs de la saison 15 de L'amour est dans le pré
Ulric, 26 ansShawville, OutaouaisProduction bovineUlric, positif et bon vivant, cherche une femme forte et affirmée pour partager son projet agricole. Les dents sucrées sont les bienvenues!© Noovo