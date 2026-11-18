Noovo dévoile aujourd'hui l'identité des agricultrices et agriculteurs choisis pour participer à la 15e saison de L'Amour est dans le pré, qui débutera en janvier.

Ainsi, on découvre une cohorte au sein de laquelle la diversité règne encore, ce qu'on apprécie énormément.

L'animatrice Marie Soleil Dion vous les révèle dans la vidéo ci-dessous.

Nous vous présentons, dans la galerie de photos plus bas, les six participants ainsi que leurs descriptions.

Avez-vous aussi hâte que nous de découvrir cette nouvelle mouture et voir s'il y aura bel et bien de l'amour dans le pré?

La téléréalité reprend du service le jeudi 7 janvier à 20 h sur Noovo et sur Crave.