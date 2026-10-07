Photos : On craque pour le bébé de Kim et Market de L'amour est dans le pré

Le 19 novembre 2025, Kim Bourgault a donné naissance à son premier enfant, l'adorable petit Émil.

Kim et Marc-Étienne se sont rencontrés lors de la 12e saison de L'amour est dans le pré. Ils ont vécu un coup de foudre qui a transpercé l'écran, puis le coeur des téléspectateurs.

La fin de semaine dernière, la fière maman de 30 ans partageait quelques clichés de son bébé de presque un an sur ses réseaux sociaux et force est d'admettre que cet enfant est parfait!

« Lui ❤️ », écrivait Kim, en accompagnement des images prises lors d'un week-end au chalet en famille. Voyez sa publication au bas de l'article.

Précisons que nous pourrons retrouver Kim et Market dans la septième saison de La famille est dans le pré dès ce jeudi 8 octobre à 19 h 30 sur les ondes de Canal vie.

Pour ce qui est de la prochaine mouture de L'amour est dans le pré, les tournages sont présentement en cours. Nous ne savons toujours pas quels agricultrices et agriculteurs parmi les neuf candidats potentiels ont été choisis pour participer à la téléréalité. Généralement, l'annonce se fait à la mi-novembre.

L'amour est dans le pré sera de retour pour une 15e saison cet hiver sur les ondes de Noovo. D'autres couples et, ultimement, d'autres enfants, s'ajouteront-ils au portrait de famille?