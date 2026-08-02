Un troisième enfant pour ce couple chouchou de L'amour est dans le pré

L'un des couples chouchous de la huitième saison de L'amour est dans le pré, Jayson et Audrey-Ann, a annoncé une magnifique nouvelle à ses abonnés sur les réseaux sociaux, en cette fin du mois de juillet.

En effet, c'est entouré de leurs deux enfants que les fiers parents ont dévoilé la venue prochaine d'un cinquième membre dans la famille. Audrey-Ann, qui s'était bien gardée de révéler la nouvelle lors du récent passage d'anciens candidats de la téléréalité chez eux, a écrit :

« 3. 🤍🐣✨"Everybody’s got their lucky number. It shows up in most everything they see. So, I guess that it really ain’t no wonder. That my whole life mine always seems to be, three" 🥹 - Kane Brown

Cette chanson, ces paroles, résonnent en moi depuis son apparition. C’est comme si c’était moi qui l’avait écrite! Le chiffre 3 a toujours été mon « lucky number », celui que je prenais tout le temps, mon numéro de classe (bien sûr que Blais vient dans les débuts de l’ordre alphabétique!) et avait depuis toujours une grande signification pour moi. C’était mon rêve de p’tite fille d’avoir 3 enfants, soit un de plus que ce que j’ai eu comme fratrie. Je suis tellement heureuse de pouvoir offrir à mes enfants un autre beau trésor avec qui partager notre quotidien, nos souvenirs et de faire de nous une « family of 5 » 🤍 Oui ce sera rushant dans les débuts, 3 enfants en bas de 4 ans (🥴), mais ce p’tit bébé surprise a, sans doute, été mis sur notre chemin pour une raison ! 💫 »

Découvrez la photo en bas de cet article.

Félicitations à Audrey-Ann et Jayson pour ce troisième enfant, qui leur apportera sans doute beaucoup de bonheur. Nous leur souhaitons de la douceur au cours des prochains mois. À noter qu'il s'agit du 46e enfant issu de la téléréalité.

Mentionnons au passage que les agriculteurs potentiels de la 15e saison de l'émission agricole ont été dévoilés. Rencontrez-les ici.