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Des retrouvailles à la ferme pour d'anciens candidats de L'amour est dans le pré

Les saisons 8 à 14 fièrement représentées.

L'amour est dans le pré
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Audrey-ann et Jayson, de la huitième saison de L'amour est dans le pré, ont récemment reçu chez eux d'anciens participants de l'émission.

Ils ont partagé une photo de groupe impressionnante au coucher du soleil.

« Souvenir d’une soirée d’été dans notre pré avec une belle gang de chums et de nouveaux chums ❤️🌾 On reprend ça une prochaine année ! », a-t-elle écrit en accompagnement de l'image, que vous pouvez voir au bas de l'article.

Parmi les invités figuraient notamment Nathan et Rock de la plus récente saison, les couples formés de Mélanie et Sabrina ainsi que de Kim et Marc‑Antoine, rencontrés lors de la 12e édition de la téléréalité, sans oublier Eve et Denis de la saison 9.

Plusieurs bébés nés des histoires d'amour de L'amour est dans le pré ont aussi participé au portrait de famille.

Ce clan des agriculteurs et des prétendantes de L'amour est dans le pré semble être particulièrement tissé serré. Beaucoup d'entre eux ont gardé contact et se rencontrent occasionnellement, comme ce fut le cas chez Audrey-ann et Jayson récemment.

Les tournages de la 15e saison sont présentement en cours pour une diffusion à l'hiver prochain.

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