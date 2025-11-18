Ce commentaire revient beaucoup après le verdict de lundi dans Indéfendable

Ce lundi, les téléspectatrices et téléspectateurs ont pu assister à la fin de la cause de Farah Dumont (Isabelle Miquelon) dans Indéfendable, un épisode qui s'est révélé particulièrement surprenant. Évidemment, si vous n'avez pas encore visionné l'épisode en question, nous vous invitons à cesser votre lecture maintenant, des détails importants de l'intrigue sont abordés ci-dessous.

Ce lundi, la gouvernante a été reconnue coupable d'avoir causé la mort de Mathis, un bambin de 12 mois décédé après avoir été secoué.

Le procès a pris un tournant dramatique quand Farah a affirmé qu'elle n'était pas seule dans la maison finalement, pointant du doigt son conjoint dans la salle de cour, qui a très mal pris l'accusation. La juge a en ce sens conclu que la défense n'avait pas réussi à mettre un doute raisonnable quant à la non-culpabilité de l'accusée.

Plusieurs personnes n'arrivent pas à croire que Farah est vraiment coupable et pensent toujours que c'est la mère qui aurait tué son bébé. Les commentaires en ce sens abondent sur les réseaux sociaux, alors que plusieurs adeptes de la quotidienne sont dans le déni.

« J'ai encore un doute que ce soit elle. Elle cache peut être quelque chose »

« Est-ce que c’est vraiment elle ou elle cherche à couvrir qqn? »

« C'est pas elle elle cache quelques chose »

« J’ai un gros doute, je crois pas que ce soit elle … mais qui »

Peu importe ce que tout le monde en pense, sachez que cette histoire est bel et bien tclose. Nous ne reverrons d'ailleurs pas Farah dans les prochains épisodes, signe absolu que cette intrigue est terminée. Farah Dumont a admis sa culpabilité.

Cette réaction des téléspectateurs n'est pas sans rappeler une intrigue de la première saison, celle de Jordan Gauthier, joué par Antoine L'Écuyer (voir sa photo ici), un jeune homme avec des problèmes de santé mentale qui était finalement coupable des crimes dont on l'accusait, soit d'avoir attenté à la vie de sa conjointe et de s'être enfui avec son enfant. Comme quoi l'autrice Izabel Chevrier réussit parfois à nous mener en bateau, en semant des fausses pistes tout au long de ses intrigues.

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.