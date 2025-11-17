Un comédien très connu s'amène dans l'intrigue d'Indéfendable cette semaine

C'est ce lundi que les téléspectatrices et téléspectateurs connaîtront le verdict dans la cause de Farah Dumont (Isabelle Miquelon) dans Indéfendable, une super nounou accusée d'avoir causé la mort d'un bambin de 12 mois, en l'ayant secoué.

Évidemment, dans cette intrigue, tout le monde semble avoir des choses à cacher et bien peu d'adeptes pensent que Farah est véritablement coupable. Est-ce que l'autrice Izabel Chevrier aurait pu nous mener en bateau et que Farah ait vraiment perdu patience avec le petit Mathis? C'est ce que nous découvrirons ce lundi.

Ce faisant, une nouvelle intrigue débutera cette semaine, avec un comédien bien connu. Nul autre que David La Haye (voir ses photos ici).

Alors qu'un quartier montréalais est ébranlé par une série de suicides chez les adolescents, une découverte inattendue propulsera un bibliothécaire, interprété par David La Haye, au centre d'une enquête policière.

Voyez-le dans une image de la série ci-dessous.

Nous avions pu le voir pendant quelques saisons dans STAT, alors en format quotidien, dans la peau du milliardaire Jérôme Dumont, qui a fini par être assassiné par sa propre famille.

Comme on le sait, David La Haye peut tout jouer. Nous avons très hâte de le découvrir dans ce nouveau contexte!

C'est à ne pas manquer du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA et sur TVA+.