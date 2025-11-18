Accueil
Avez-vous reconnu le fils de Sophie Lorain dans Indéfendable lundi?

Cela faisait un petit moment que nous ne l'avions pas vu sur nos écrans.

Élizabeth Lepage-Boily
Lundi, on a pu voir le fils de Sophie Lorain, Mathieu Lorain Dignard, jouer un petit rôle dans la quotidienne Indéfendable.

En effet, le comédien interprétait le médecin soignant de Léo. Celui-ci a annoncé à l'avocat de la défense qu'il souffrait d'état de stress post-traumatique.

En plus d'avoir joué quelques fois à la télé (dont aux côtés de sa mère dans Au secours de Béatrice) et au cinéma, Mathieu est également diplômé de l'École nationale de l'humour.

Notons que le jeune homme est désormais âgé de 39 ans.

On espère le voir davantage sur nos écrans prochainement!

Notons qu'un acteur bien connu apparaît aussi dans Indéfendable cette semaine. Tous les détails ici.

