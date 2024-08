Ce comédien viendra interpréter un personnage détestable dans Indéfendable

Dans le cadre du lancement de la programmation 2024-2025 de TVA, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec très sympathique Sébastien Delorme, qui reprend son rôle de Léo MacDonald dans la troisième saison d'Indéfendable. Toujours généreux, le comédien a bien voulu nous parler de cette suite, qui commence dans la foulée du terrible attentat qui a bousculé tout le cabinet, tuant deux de ses membres.

« Je pense que la prémisse de ce qui est arrivé là a transformé nos personnages », indique le comédien qui confirme que son protagoniste changera beaucoup dans cette nouvelle saison. « Effectivement, il ne sera plus patient. »

Pour illustrer ce virage, le comédien nous confirme l'arrivée d'un nouveau membre dans la distribution : « On m'envoie un stagiaire à un moment donné. Il est joué par Tom-Éliot Girard [voyez sa photo ici], qui le joue à merveille. Il n'y a pas que moi, le public aussi va vouloir le puncher dans la face. Il est insupportable », indique-t-il en riant.

Par ailleurs, le comédien nous explique pourquoi il ne faudra pas manquer la première semaine de cette troisième saison : « Parce que ça commence avec la trahison de Me Desjardins, Anne-Élisabeth Bossé, qui passe l'autre bord, du côté sombre de la force. Elle s'était associée avec nous autres. Elle nous a fait niaiser pendant je ne sais pas combien de mois, puis là, elle décide de passer pour la couronne. C'est inacceptable! Tu ne peux pas me faire ça à moi. Quand je t'ai donné mon amitié, je t'ai fait confiance. La trahison, c'est inacceptable. Tu vas me faire chier, je vais te faire chier en retour », dit-il, comme s'il était soudainement de retour dans la peau de son personnage.

Par ailleurs, rappelons que Léo MacDonald sera de nouveau papa dans cette saison, ce qui explique que le personnage manquera un peu de patience : « Je ne dors plus », nous dit l'interprète, nous laissant aussi entrevoir un peu de houle au sein de son couple fictif.

Sébastien Delorme nous confirme que la série prendra un virage spécial cette année : « On va s'attaquer au crime organisé. »

Après l'attentat qui a fait deux morts au sein du Cabinet Lapointe-MacDonald, on peut comprendre que Maxime (Mathieu Baron) et ses complices seront activement sur le cas pour trouver et faire punir les coupables. Un affrontement que nous avons très hâte de voir.

La troisième saison d'Indéfendable sera présentée à compter du lundi 9 septembre à 19 h sur les ondes de TVA.

Rappelons que nous avons pu voir Tom-Éliot Girard dans la dernière saison des Bracelets rouges, de même que comme compétiteur à Zénith.