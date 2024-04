Son nom nous évoquait toutefois autre chose... Et ce n'est qu'en tombant sur ses médias sociaux que nous avons fait le lien : Alexandre Bergeron est aussi un grand créateur de bijoux! Les stylistes les plus en vogue en sont fans et les artistes raffolent de ses bagues, boucles d'oreilles, colliers et autres designs artisanaux en argent ou en or qui marient humour et raffinement. Du luxe qui ne se prend pas au sérieux, ça compte pour beaucoup, dans l'univers de la mode.

Un peu plus sur l'artiste :

« S’il valorise le processus de fabrication, l’intégration d’un narratif, l’unicité de chaque bijou et la vérité, voire la spontanéité du geste, demeurent l’essence de son travail. Sa pratique libre confère à ses pièces une grande authenticité, un geste personnel et instinctif. S’éloigner des codes de la joaillerie classique le dirige vers un aspect sculptural de la matière, parfois ludique même, qui fait basculer l’inanimé dans l’expressif. Le rapport émotif au bijou, au centre de sa démarche, a dirigé sa production vers la pièce unique préférablement à la reproduction. Travaillant avec les pierres et métaux précieux, il accorde une attention particulière à leur provenance et leurs conditions de minage, priorisant toujours l’éthique humaine et environnementale. La joaillerie est pour lui une forme d’art destinée à être portée, des armoiries personnelles, une forme de beauté dans tout ce qu’elle a d’imparfaite, de fragile et d’étonnante. Ses bijoux sont faits de récits, intimes ou fictionnels. Ils racontent et portent des histoires. » (texte issu du site du joaillier)

Pour magasiner les bijoux : Visitez son site web.