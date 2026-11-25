C'est ce mercredi que vous pourrez faire la connaissance de David Pouliot, cet animateur de podcast interprété par nul autre qu'Émile Proulx-Cloutier dans Indéfendable. Sous le couvert d'une droite élégante, ce personnage véhicule, grâce à son micro, des idéologies dangereuses, surtout lorsqu'elles peuvent tomber dans des oreilles sensibles.

Ce mercredi, vous le verrez tenir des propos racistes à peine voilés, dans un épisode de son balado, ce qui créera une réaction autour de lui. Ce faisant, il se retrouvera dans une cause au civil, où il sera représenté par Me Mélodie Dominique (Naïla Louidort), pour une raison bien précise.

D'autres comédiens s'invitent également dans cette intrigue. D'abord, vous pourrez voir le jeune comédien Alexis Grimard (voir sa photo ici) interpréter un personnage qui sera impliqué d'une manière inquiétante dans cette histoire.

Plus encore, le comédien Jean-Philippe Baril-Guérard (voir sa photo ici) jouera le journaliste François Bournival, qui dénonce publiquement, à la télévision, les propos tenus par David Pouliot. Ces deux-là auront maille à partir dans l'épisode de jeudi.

Comme nous le révélait récemment la coautrice de la série, Annie Langlois, qui écrit les textes de la quotidienne avec Izabel Chevrier, cette cause commence avant les fêtes au civil et se transformera après les fêtes en une cause au criminel. On comprend donc par cette information que David Pouliot commettra une faute grave juste avant les fêtes.

« C'est dans les bons méchants que j'ai faits », nous disait récemment Émile Proulx-Cloutier, dans une entrevue à lire ici. L'autrice Annie Langlois nous indiquait ceci : « Il est raciste, il est misogyne, il est tout ça, mais il est tellement bien éduqué, il est tellement intelligent, il a tellement la verve facile qu'il réussit à faire passer son message auprès de ses fans. »

C'est à voir à compter de ce mercredi dans Indéfendable, sur les ondes de TVA.

Découvrez ici ce que la coautrice nous disait sur la finale de mi-saison.