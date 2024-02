Au premier coup de 19h, sous nos yeux attentifs, un mirobolant spectacle télévisuel nous a été servi à En direct de l'univers, gracieuseté de France Beaudoin et son équipe. Pour ce faire, une foule de surprises attendaient la convive de la soirée, la talentueuse Caroline Néron. En effet, après une ouverture épique digne des plus belles fêtes d'été, au cours de laquelle plusieurs amis et chansons vibrantes ont envahi le plateau, un moment plus touchant est venu ressasser une parcelle plus sombre du passé de la comédienne.

Or, après ses déboires financiers largement médiatisés, Caroline a su retrouver la lumière, laquelle inonde désormais son quotidien avec éclat, elle qui occupe une place enviable dans le coeur des Québécois. En effet, après que cette dernière se soit relevée avec brio, après avoir su combattre les préjugés et les difficultés, elle a récemment figuré au générique de plusieurs productions populaires. Et ce, à commencer par La déesse des mouches à feu, un film dans lequel elle a retrouvé le plaisir de jouer, aux côtés de l'unique Normand D'Amour.

Pour souligner leur amitié, il s'est d'ailleurs présenté ce soir, par visioconférence, pour offrir une relecture sentie et puissante d'Ayoye, d'Offenbach. Cette chanson est liée à une scène marquante et forte en intensité dans le film d'Anaïs Barbeau-Lavalette, rappelant au passage de doux souvenirs pour Caroline. Sa prestation en tant qu'actrice dans ce long-métrage lui a d'ailleurs valu un prix d'interprétation au Gala Québec Cinéma, en 2021, que la principale intéressée décrit comme étant le début de son retour sous les projecteurs. Eh bien, après 12 ans d'absence au générique d'un film, on peut effectivement parler d'une renaissance artistique, qui lui a valu des fleurs amplement méritées, à la hauteur de son talent.

Depuis, Caroline Néron multiplie les passages marquants dans les séries d'ici, à commencer par son personnage de Claude Coupal dans la série STAT, une enquêtrice au sein de l'hôpital Saint-Vincent. Rappelons que Normand D'Amour y incarne l'urgentologue Pascal St-Cyr, lui qui est ainsi amené à côtoyer plus souvent qu'autrement Caroline. Avec l'apparition de ce formidable acteur, bien que brève, la soirée fut un joli succès, sans parler de ce doux moment d'émotion nous ayant été servi par la fille de la convive de la soirée.

L'émission En direct de l'univers est diffusée les samedis à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.