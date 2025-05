Ce chroniqueur à Salut Bonjour doit s'absenter pour une durée indéterminée

Alors que l'équipe de Salut Bonjour vient tout juste d'aménager dans de nouveaux locaux (nous vous en parlions ici), voilà qu'un autre changement attend les friands de l'émission matinale, ne manquant pas de bouleverser à nouveau les habitudes d'écoute des téléspectateurs.

En effet, nous apprenions ce matin que le chroniqueur à la circulation Patrick Benoît prenait une pause de son poste. Fort heureusement, son départ n'est que temporaire, le temps qu'il puisse compléter les tournages de la sixième saison de l'Académie du Guide de l'auto. Cette émission, diffusée la fin de semaine à TVA, voit des duos de personnalités connues s'affronter sur des circuits dans des duels mettant en vedette des véhicules hybrides rechargeables et électriques.

Ainsi, pendant son absence, c'est à Ludovick Bourdages que reviendra donc le mandat de présenter la circulation aux Québécois. À noter que la durée de l'absence de Patrick Benoit n'a pas été dévoilée. Ludovick Bourdages n'est pas inconnu des médias, loin de là, lui qui a d'ailleurs remplacé Patrick à la circulation un peu plus tôt ce printemps. On peut notamment l'entendre au micro du 98.5 FM, alors qu'il est collaborateur régulier au Québec maintenant et à Radio textos.

Avec son expérience derrière la cravate et sa bonne humeur contagieuse, nul doute qu'il saura bien s'intégrer à l'équipe du rendez-vous chouchou de TVA!

Par ailleurs, mentionnons que Ludovick est le conjoint de la populaire comédienne Mylène St-Sauveur, que l'on peut notamment voir dans la série Alertes. Celle-ci avait même adressé un message aux fans de l'émission, après une scène particulièrement difficile à regarder. Les détails ici. Ensemble, le couple a donné naissance à la petite Françoise, en novembre 2022. Puis, belle nouvelle en ce début d'année, les fiers parents ont annoncé qu'ils attendent de nouveau la cigogne. La naissance est prévue pour le début de l'été.