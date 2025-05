Une nouveauté de taille vous attend à Salut Bonjour ce lundi

Ça bouge du côté de Salut Bonjour! Alors que les derniers mois ont été plutôt mouvementés pour l'équipe de la populaire émission matinale, en commençant par l'arrivée d'une nouvelle animatrice, et le départ d'une collaboratrice très appréciée, voilà que l'habitude des téléspectateurs s'apprête à être de nouveau chamboulée.

En effet, c'est ce vendredi qu'était diffusé le dernier épisode de l'émission en direct des locaux situés au 1600 Maisonneuve, à Montréal. Après 38 ans au sein de l'édifice, l'équipe de Salut Bonjour tourne une page de son histoire et présentera désormais l'émission dans de nouveaux locaux. Pour rappel, c'est d'abord et avant tout pour rassembler sous un même toit les sources d'actualités de Québecor, tels que le Journal de Montréal, TVA Nouvelles et QUB Radio, que le changement de station s'opère. La bâtisse en question est située sur la rue Frontenac et promet de réduire les coûts engendrés par la chaîne.

Pour souligner ce déménagement historique, l'épisode de ce vendredi aura laissé le soin à Gregory Charles de préparer un medley au piano, alors que des photos des précédentes émissions matinales de TVA étaient présentées. Les plus nostalgiques auront été servis, constituant au passage un superbe tremplin pour les nouveautés annoncées.

À l'écran, le changement sera visible par les téléspectateurs, car Ève-Marie Lortie nous accueillera dans un décor flambant neuf, dès lundi à 6 h 30. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux de l'émission, la production a partagé une superbe publication, alors que l'on voit l'équipe de l'incontournable rendez-vous matinal des Québécois prendre la pose ensemble. Voyez la photo en bas de cet article.

Nous avons bien hâte de découvrir ce que nous réserve les prochains épisodes de Salut Bonjour, dans un studio totalement revampé! Gageons que de belles surprises nous y attendent pour souligner l'événement!

C'est à ne pas manquer dès lundi à 6 h 30, sur les ondes de TVA.