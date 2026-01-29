Ce candidat de Zénith de jeudi soir a deux parents connus

Ce jeudi soir, à Zénith, Édouard Tremblay-Grenier représentera la génération Z.

Ce dernier n'est pas étranger au monde de la culture québécoise puisque ces deux parents évoluent dans cet univers.

Sa mère est la chanteuse Mara Tremblay [photos ici] et son père, l'humoriste Daniel Grenier [photos ici], que le grand public a découvert dans le groupe Chick'n Swell. Le jeune homme a donc beaucoup de talents qui coulent dans ses veines!

Édouard a lancé son premier album de genre indie pop, intitulé François Roberge, la semaine dernière.

Dans une vidéo partagée en amont de sa participation à Zénith (que vous pouvez voir au bas de l'article), l'artiste indique que sa chanson coup de coeur du moment est « Valse frustrée » de la talentueuse Lou-Adriane Cassidy, et il désigne « Portée disparue » de Malajube comme sa pièce préférée de tous les temps.

Précisons qu'Édouard Tremblay-Grenier est également acteur. Nous avons pu le voir dans la troisième saison d'Indéfendable ainsi qu'en tant que fils de Martin Matte dans Les beaux malaises 2.0. Le populaire humoriste lui a d'ailleurs offert un petit rôle dans sa nouvelle série Vitrerie Joyal. Édouard figurera également au générique de la deuxième saison de Libre dès maintenant.

Nous avons très hâte de voir ce que cet artiste multidisciplinaire aura à nous offrir dans un contexte aussi riche que Zénith.

Zénith est diffusé les jeudis soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.