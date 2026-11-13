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Ça commence bien l'année 2027 : Voici les invités de la soirée spéciale

Un premier rendez-vous pour 2027!

Sur la photo : Anouk Meunier et Jean-Michel Anctil
Zachary Barde
Par Zachary Barde
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L'automne tire à sa fin, insufflant fraîcheur dans nos maisonnées. En guise de réconfort, notre télé se montre plus vivante que jamais, s'apprêtant même à déverser une foule de retours et de nouveautés pour nous accompagner tout au long de la froide saison.

Comme à chaque année, pour accueillir la nouvelle programmation hivernale de la chaîne, TVA présentera une édition spéciale du talk-show Ça finit bien la semaine, rebaptisée Ça commence bien l'année 2027 pour l'occasion. Anouk Meunier et Jean-Michel Anctil seront les maîtres de cérémonie de cette rencontre très attendue, qui mettra la table aux mois tout froids qui nous attendent.

La plateforme Public Cible nous permet de connaître à l'avance l'identité des artistes qui viendront sur le plateau pour y parler des émissions qui seront à l'antenne dès janvier. De ce nombre citons Jean-Philippe Dion pour Sucré Givré, François Papineau et Vincent-Guillaume Otis pour la dernière partie de l'ultime saison des Armes, ainsi que Mathieu Baron, Julie Trépanier et Michel Laperrière pour la suite de la saison d'Indéfendable.

Le temps d'une entrevue, Anouk basculera du côté de l'invitée pour présenter la grande nouveauté musicale Hitster, aux côtés de Jean-Sébastien Houle. Dans cette émission, qui succède à La Voix, des personnes issues du public s'affrontent pour trouver le plus de chansons populaires.

Nous pouvons également nous attendre à ce que les comédiens abordent les intrigues qui secoueront les personnages des différentes séries proposées par la chaîne. Évidemment, on nous promet de nombreuses surprises au cours de cette soirée spéciale, alors que des invités non dévoilés viendront ponctuer l’épisode.

Ça commence bien l'année 2027 sera diffusé sur les ondes de TVA le dimanche 3 janvier prochain à 19 h 30.

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