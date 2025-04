Brigitte Lafleur nous raconte les coulisses de ce moment terrorisant : « Je ne le referais plus »

La troisième saison de Sortez-moi d'ici a été lancée en grand ce dimanche, avec un épisode chargé en défis de toutes sortes. Les trois premiers campeurs à se commettre - Brigitte Lafleur, Gino Chouinard et Naadei Lyonnais - ont dû affronter leur peur des hauteurs et leur vertige, alors que les deux animateurs, Rosalie Vaillancourt et Guy Jodoin, leur demandaient de traverser un pont suspendu entre deux édifices au centre-ville du Panama, au 52e étage.

C'est d'ailleurs Brigitte Lafleur qui a dû affronter le vide en premier, en marchant telle une guerrière sur ce pont chambranlant, sans rien pour se ternir les mains. Nous avons souhaité en discuter avec la principale intéressée, qui n'en revient toujours pas d'avoir réussi à le faire. « C'est drôle parce qu'en le revoyant, on dirait que je n'en revenais pas d'avoir fait ça, on dirait que je ne le referais plus », nous lance d'emblée la sympathique comédienne, en riant.

« Pour vrai, en arrivant là, il y a des bouts qu'on n'a pas vus, mais c'est plus fort que moi, c'est comme si le stress me faisait pleurer. J'étais convaincue, quand il fallait que je descende sur le pont, que je ne serais pas capable. Le pire moment, je pense, c'est quand j'étais de dos, quand il fallait se mettre de dos et se retourner pour faire le premier pas. Ça, pour vrai, j'avais l'impression que j'allais choker! »

On peut d'ailleurs très bien la comprendre, puisque pour une personne qui souffre de vertige, c'est un défi presque inimaginable à accomplir.

Elle poursuit : « Sentir Gino et ma cousine [Naadei] qui m'appuient vraiment, je les entendais, ça m'a beaucoup aidée aussi. Je ne pensais pas que ça m'aiderait de me faire encourager, et finalement, oui, beaucoup. »

Elle nous explique sa motivation à poursuivre le défi : « En fait, ce qui a fait que j'ai réussi, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller à Sortez-moi-d'ici, c'est parce que j'avais le goût que ma fille me voie faire de vrais défis et que ça lui donne envie. Ma fille, elle aime vraiment son petit confort, elle n'aime pas tant l'aventure et les voyages. J'essaie qu'on voyage ensemble, mais ce n'est pas quelque chose d'inné ou de facile. J'avais envie de donner l'exemple, tu comprends, qu'elle soit fière, qu'elle ait le goût d'en faire elle aussi, à un moment donné. »

J'avais ma fille en tête, c'est vraiment ça qui m'a donné le courage d'y aller.

On peut certainement crier mission accomplie dans ce contexte, puisque Brigitte s'est montrée épatante dans ce défi, traversant le pont à une vitesse fulgurante. Le résultat lui a évidemment valu de bons mots de sa fille, qui a maintenant 10 ans. Voyez mère et fille dans la publication ci-dessous.

Ce matin, elle me disait qu'elle était tellement fière. C'est la première affaire dont elle m'a parlé.

« J'étais tellement fière de moi, tu es tellement sur l'adrénaline, j'étais tellement fière d'avoir fait ça. C'est vraiment un beau feeling de se dépasser. On aurait dit qu'après ça je me disais "Eille, amenez-en des défis là!" »

Vous le verrez dans les prochains épisodes, Brigitte Lafleur ne sera pas épargnée dans la suite de l'aventure et devra affronter plusieurs autres épreuves perturbantes. Évidemment, nous ne vous en dirons pas plus pour vous réserver la surprise, mais sachez que le prochain épisode ne sera pas de tout repos pour elle et un autre membre de la nouvelle cohorte : « Disons qu'on ne m'a pas épargnée pendant la saison, on m'a amenée dans toutes sortes de zones », indique-t-elle en riant!

Vous pouvez revoir l'épisode en question sur TVA+.

