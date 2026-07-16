Bonsoir bonsoir! : Cet invité charme les téléspectateurs

C'est cette semaine que Jean-Sébastien Girard retrouvait son poste à l'animation de Bonsoir bonsoir, après deux semaines de vacances bien méritées. Pour l'occasion, le sympathique animateur recevait entre autres Claude Meunier, Louise Deschâtelets, Rémy Girard et Lise Dion. Lors de son passage à l'émission, celle-ci dévoilait d'ailleurs un tout nouveau projet. Les détails ici.

Ce mercredi, alors que Jean-Sébastien accueillait sur son plateau la comédienne Pascale Bussières, la mairesse de Montréal Soraya Martinez, Marc-Antoine Dequoy et l'humoriste français Jessé. Celui-ci a d'ailleurs fait forte impression auprès des téléspectateurs, qui ont été charmés par son charisme et son humour.

Jessé, de son vrai nom Jessé Rémond Lacroix, est un humoriste de 34 ans, qui est de passage dans la métropole à l'occasion du Festival Juste pour rire. Hier soir à l'émission, il a abordé les nombreux projets qui l'occupent actuellement, à commencer par son livre Les bateaux sur la terrasse et son spectacle Message personnel. Au cours de l'entrevue, Jessé est revenu sur son parcours avec humilité, ce qui a beaucoup plu au public.

Découvrez une photo en bas de cet article.

« Très bonne soirée et quelle belle découverte de cet humoriste français Jessé. »

« Bravo à l'humoriste Jessé, beau bonhomme, ...un gars bien dans sa peau, qui nous explique son parcours... ça aurait été cool que Jessé nous fasse un bref extrait de son spectacle... »

« Jessé, très sympathique. On l’aime déjà. »

« Une très belle découverte! »

« J’ai tout aimé ce soir, Jesse absolument un être exceptionnel!!! »

« Wow super soirée. Et Jessé wow intelligent il ira loin. »

« J'ai bien aimé ce qu'il a dit au sujet de sa mère. »

On se doute bien que le passage de l'humoriste à l'émission, à heure de grande écoute qui plus est, contribuera assurément à accroître sa popularité auprès du public québécois, qui en redemande déjà.

Une belle vitrine pour un humoriste qu'on gagne à connaître davantage. Celui-ci sera de passage au Festival Juste pour rire ce 18 juillet, pour présenter son spectacle solo, au Gesù de Montréal.

Bonsoir bonsoir est diffusé du lundi au jeudi à 21 h sur les ondes de Radio-Canada.