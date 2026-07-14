Lise Dion annonce son nouveau projet

Comme elle le mentionnait lundi soir à Bonsoir bonsoir, la santé de Lise Dion ne lui permet pas un retour sur scène. Par contre, elle n'a pas abandonné les projets artistiques, au contraire.

Celle-ci se lancera bientôt dans une nouvelle aventure. « C'est complètement nouveau. On n'a jamais entendu parler de ça : je vais faire un podcast », lance-t-elle en riant.

Elle a ensuite expliqué le concept. « C'est parti d'une idée de livre », dit-elle. « Mais, je me suis dit : au lieu de m'enfermer un an dans une maison pour écrire un livre, je vais écouter les histoires du monde. »

« J'ai fait des réunions avec des femmes pour savoir : si elles n'avaient pas fait ce métier-là, quel métier elles auraient fait... Puis, [...] j'ai réfléchi à nos Y. Moi, j'en ai compté à peu près sept. Si vous faites l'exercice-là, reculez jusqu'à l'enfance, puis vous allez voir les Y qui vous ont forcé à prendre un autre chemin. Ça peut être une mortalité, une naissance, un mariage, un divorce. Ça peut être plein d'affaires qui vous ont mené où vous êtes maintenant. »

Les invités reçoivent un questionnaire pour mieux identifier ces fameux carrefours qui ont été si déterminants dans leur vie. « Il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça n'a pas été facile. Il y a des Y durs, la mortalité, par exemple. »

L'humoriste dit avoir été inspirée par un film américain. « Ça m'a fait penser à ça avec le film de Tom Hanks qui était pris sur une île déserte, Cast Away. À un moment donné, après 5 ans, quand il revient, il n'a plus de vie, il n'a plus de blonde. Puis là, il est rendu sur une intersection et il ne sait plus quelle route prendre. Dans la vie, ça nous arrive tous. »

Elle a également révélé que l'une de ses invitées sera Farah Alibay, l'ingénieure en aérospatiale québécoise qui travaille pour la NASA.

Nous avons bien hâte de découvrir cette nouvelle proposition qui viendra certainement enrichir l'offre déjà foisonnante de balados québécois!