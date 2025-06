Bonne nouvelle pour Marthe Laverdière

TVA annonce ce mercredi le retour du magazine horticole Planter avec Marthe pour une troisième saison au printemps 2026. La nouvelle mouture comptera 12 épisodes de 30 minutes.

En attendant, le dernier épisode de la deuxième mouture sera diffusé mardi prochain. Marthe Laverdière recevra l'humoriste Jean-Michel Anctil.

Marthe décide qu'il est temps que Jean-Michel arrête de déléguer et jardine lui-même. En échange, elle exaucera son plus grand fantasme horticole : avoir une plante tropicale en pot qu'il pourra sortir l'été et rentrer l'hiver. Grâce à Marthe, il maîtrise désormais la taille de son genévrier, la division de ses pivoines et l'entretien de son hibiscus vivace. Fini les frais d'entretien paysager... Avec ses nouvelles connaissances, ses plates-bandes n'ont jamais été entre de meilleures mains.

