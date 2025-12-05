Bonne nouvelle pour les fans du Maître du jeu

Ce jeudi se tenait la finale tant attendue de la 4e saison du Maître du jeu. Après plusieurs semaines de défis soutenus par une délicieuse camaraderie, c'est finalement Danick Martineau qui est reparti avec la précieuse statuette dorée, marquant son dévouement pour le jeu et coiffant ainsi tous les autres participants. À égalité avec l'humoriste Neev, Danick s'est toutefois démarqué jusqu'à la dernière seconde, lui permettant de remporter le convoité trophée.

En marge des célébrations, l'animateur du populaire jeu, Louis Morissette, a annoncé aux téléspectateurs la plus belle des nouvelles, soit le retour de l'émission pour une 5e saison, l'automne prochain. « Merci à vous à la maison. C'est grâce à vous que cette émission est devenue un grand succès à la télévision québécoise. Merci beaucoup! » a-t-il lancé.

Il est clair qu'avec son ton irrévérencieux et ses défis aussi épiques qu'uniques, Le maître du jeu est devenu un rendez-vous d'exception pour les familles québécoises. Ce qui fait la force de l'émission réside assurément dans la joyeuse camaraderie de l'animateur du juge Antoine Vézina, certes, mais surtout auprès de la distribution, qui se renouvelle d'année en année. À quoi ressemblera la cuvée d'artistes qui se prêtera au jeu de la future saison? Qui aimeriez-vous voir s'affronter, l'automne prochain?

Par ailleurs, avant de faire nos adieux à l'émission pour quelques mois, rappelons qu'une édition spéciale est prévue jeudi prochain, avec des personnalités prêtes à tout pour remporter des épreuves basées sur le temps des fêtes, comme ce fut le cas les années précédentes. S'affronteront donc Roxane Bruneau, Léane Labrèche-Dor, Fabien Cloutier et Mathieu Dufour, dans cette version remaniée du populaire jeu télévisé humoristique.

Mentionnons d'ailleurs que tous les épisodes de la 4e saison du Maître du jeu sont disponibles en rattrapage sur CRAVE.

