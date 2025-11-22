Jean-Philippe Wauthier donne des nouvelles sur sa santé

Cette semaine était diffusé le 100e épisode du balado « La poire et le fromage »,

Le rendez-vous hebdomadaire, qui décortique les dernières actualités dans le monde sportif avec humour et invités complices, nous aura permis, dans le dernier épisode en date, de recevoir des nouvelles toutes fraîches concernant Jean-Philippe Wauthier. Pour rappel, on nous a annoncé au printemps dernier que l'animateur prenait une pause de tous ses engagements professionnels.

Wauthier étant l'un des fondateurs du fameux balado, Louis Morissette a décidé de l'appeler en plein milieu d'émission, soulignant ainsi son amitié et l'apport du duo dans l'histoire du projet.

« Monsieur Wauthier! » a d'emblée lancé l'homme d'affaires. À l'autre bout du fil, un Jean-Philippe zen et posé a répondu en donnant des nouvelles sur sa santé, évoquant du même coup une analogie sportive :

« Ça va mieux, ça va mieux! Ça va comme le Canadien. Ça va bien, ça va mieux, des fois ça va moins bien. Des fois bien, des fois bien, des fois moins bien. [...] J'ai une voix plus zen. C'est ça la différence. »

Maxime Talbot, qui a pris le siège de Jean-Philippe pendant son absence, déclare alors qu'il s'agit d'un véritable honneur pour lui de lui succéder. Ce à quoi il rétorque :

« Je vais dire une affaire, tu fais une pas mal meilleure job que Louis. Tu fais une pas mal meilleure job que moi aussi. C'est plus sérieux. C'est plus sérieux. Je l'écoute et c'est rendu professionnel. Je pense que c'était ta place, Max! »

Quand Louis aborde avec son ami JP la possibilité d'un retour sous le feu des projecteurs, notamment en animant « Entre la poire et le fromage », l'animateur reste vague et précise que « si un jour vous me réinvitez, je viendrai faire un tour. »

Nous souhaitons tout le repos nécessaire à Jean-Philippe Wauthier et avons bien hâte de le retrouver dans nos écrans!

Rappelons que l'animateur a récemment mis son condo en vente. Détails et photos ici.