Jean-Philippe Wauthier met en vente son magnifique condo

La semaine dernière, l'animateur Jean-Philippe Wauthier a mis en vente son sublime condo pour la coquette somme de 989 000$.

Avec ses plus de 1600 pieds carrés, cette magnifique propriété construite au tournant des années 1900 a été entièrement rénovée et mise au goût du jour. On y trouve un double salon, un bureau, deux chambres spacieuses et une grande cuisine fraîchement retapée. L'agence immobilière Realtor indique également que l'appartement comprend une cour extérieure, un stationnement complet, de même qu'un sous-sol abritant une belle salle familiale.

C'est l'agente Valery Pigeon qui gère la mise en vente.

Décorée avec goût, le condo situé au 110 Boulevard St-Joseph Ouest épate avec ses hauts plafonds et la grande quantité de lumière naturelle qui est diffuse. On vous invite d'ailleurs à regarder les photos de l'annonce, dans la galerie ci-dessous. Sachez au passage que vous retrouvez également tous les détails de l'annonce sur ce site.

Cette propriété située sur le Plateau Mont-Royal était jusqu'ici la résidence principale de Jean-Philipe et de ses enfants, Bénédicte et Clarence. Or, depuis l'annonce de son retrait de la vie publique pour pause professionnelle, les nouvelles se font plutôt rares pour le populaire animateur, qui a mis sur la glace tous ses engagements professionnels. Rappelons toutefois qu'un peu plus tôt cet été, nous apprenions que ce dernier avait été admis à l'hôpital. Les détails ici.

Nous ignorons si Jean-Philippe sera bientôt de retour à la télé ou à la radio. Nous lui transmettons nos meilleures pensées.