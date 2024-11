Bonne nouvelle pour les fans du Grand chantier Rona

Le printemps dernier, une nouvelle compétition d'envergure était apparue sur notre radar télévisuel, happant l'intérêt du public friand des émissions de rénovation. Le grand chantier Rona proposait ainsi à des couples de bâtir ce qui pourrait être leur future demeure, entièrement aménagée.

Le grand chantier déliait les codes de la traditionnelle émission de rénos, s'immergeant à pieds joints dans la pure téléréalité, en s'attirant au passage quelques critiques. Une participante en particulier avait engendré une pluie de réactions sur les réseaux sociaux. Les détails ici.

Voilà que la chaîne Noovo annonce ce mardi la mise en chantier d'une seconde saison, pour une diffusion prévue l'an prochain. Si la première édition se tenait au coeur de Lanaudière, la compétition se déroulera cette fois-ci en Montérégie, plus précisément à Sorel-Tracy. À l'animation, Marie-Lyne Joncas conserve son poste et revient ainsi pour pimenter la compétition et les discussions, avec ses interventions judicieusement dosées d'humour.

L'entrepreneur Pierre-Olivier Cantin et le designer Daniel Corbin reprennent eux aussi leur rôle, alors qu'ils auront de nouveau à juger le travail des 12 futurs couples, qui seront divisés en 2 équipes. Pour espérer se rendre le plus loin possible dans la compétition, et mettre la main sur le grand prix sur une maison d'une valeur de 700 000 $, les participants devront non seulement mettre à profit leurs compétences sur un chantier, mais aussi user de stratégie pour éviter l'élimination hebdomadaire.

Il est d'ailleurs possible de soumettre une candidature pour espérer participer à la prochaine saison, en cliquant sur ce lien.

Rappelons que l'un des participants de la première édition du Grand chantier Rona est un comédien qui a oeuvré au sein de plusieurs films et séries d'ici. Découvrez de qui il s'agit ici.

Le grand chantier Rona sera de retour sur les ondes de Noovo au printemps 2025.