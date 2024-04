Les téléspectateurs s'emportent après l'élimination d'un candidat dans Le grand chantier Rona

La quatrième semaine sur les dix semaines de la grande compétition de rénovation animée par Marie-Lyne Joncas tire à sa fin et la soirée d'élimination la bouclant a laissé son public amer.

Les défis qu'avaient à relever les concurrents des deux équipes cette semaine étaient de compléter la chambre principale et le hall d'entrée de leurs maisons respectives.

Plus tôt dans Le grand chantier Rona, les rouges ont mis Dideley en danger, qui, malgré tout, est resté optimiste. Du côté des bleus, aucun votant n'arrivait à s'entendre. Josiane, en tant que chef de chantier, a dû trancher et a choisi de mettre Olivier sur la corde. Sa stratégie? Apprendre un maximum de ses connaissances, pour ensuite éliminer la « menace ». Pas de doute, une ambiance toxique régnait sur leur terrain de Sainte-Julienne.

À la visite de chantier des deux juges experts, à la mi-parcours, les avancements de travaux étaient assez serrés entre les équipes. Mais alors que les rouges, malgré quelques embûches, ont réussi à meubler la chambre et s'attaquer aux finitions, du côté des bleus, c'était encore la pagaille. Ou la guerre, à en croire la blessure que Josiane a accidentellement infligée à Chloé. « C'est le festival de la mesure », disait l'un des juges, dépassé par les moulures aux coupes imprécises.

Malgré tout, dans leur visite finale et leur jugement final, Daniel Corbin et Pierre-Olivier Cantin ont souligné l'excellent boulot des deux côtés en ce qui a trait à la pose de céramique. Sans grande surprise, ce sont les rouges qui ont remporté l'épreuve hebdomadaire. Chacun de ses joueurs voyait ainsi un marteau d'or s'ajouter au compte de leur fiche individuelle en vue de la finale, règle obligée puisque les équipes pourraient être amenées à changer avec un possible repêchage.

C'est donc Olivier, le pilier fort de l'équipe, qui a dû plier bagage. La stratégie commence à prendre de plus en plus de place au sein des joueurs et on redoute la suite des épreuves pour l'équipe. Chloé l'a ensuite dit elle-même : « Sans Olivier, ça fait dur notre affaire. »

Les téléspectateurs sont unanimes : Les bleus viennent de se tirer dans le pied. Les internautes ne se sont pas gênés de donner leurs impressions et d'étendre leurs hypothèses.

« J'adorais les bleu au début de l'émission... Plus ça va plus ils prennent des décisions qui ne font pas de sens.. C'est donc bin fâchant »

« Les 2 filles ne veulent pas être éliminées du côté des bleus sauf qu’en voulant se débarrasser des plus forts, elles se tirent dans le pied car les 2 prochaines semaines ce sont encore les rouges qui vont gagner et donc on élimine des bleus. Bravo la stratégie. »

« À part Élodie qui ne travaille que pour sauver sa place, les autres filles travaillent quand même aussi bien que certains gars…. Elle a réussi à créer « l’alliance amitié » et ça va sûrement les anéantir, car la prochaine à être éliminée est aussi très bonne d’après moi. »

« Selon le rangement une équipe qui descend à 3 participants pourront aller chercher un joueur dans l'autre équipe .. attention tout n'es pas perdu pour les bleus. Peut importe ce qui arrivera, je vote les rouges. Je n'aime pas la stratégie des filles....dsl »

« Je n’en reviens tout simplement pas qu’aucun bleu de l’alliance de 4 ne ce soit pas tanné de voir Élodie faire du n’importe quoi!! Je comprends leur envie de vouloir rester jusqu’à ce que leur conjoint(e) arrive, mais ils ne comprennent pas qu’ils vont se retrouver à 2 à ce moment là. »

D'ailleurs, certaines personnes critiquent le format de l'émission, qui, rappelons-le est un concept original sur la chaîne. D'autres déplorent le fait que certains travaux, exécutés rapidement, seront à refaire.

« Le concept est mal fait il aurait pas fallu que les participants s'éliminent entre eux ca aurais du etre les juges ca aurais été plus simple et moins de complots. »

« Il ne faut pas oublier que ça va être le public qui vas décider qui vas être le gagnant ..et à voir la stratégie des bleus, il est certain que je vais voter les rouges!!!!»

« Je ne voudrais tellement pas gagner cette maison là. Il y aura une méchante job de rénovation à faire à la fin des travaux...»

« Est-ce que le producteur fait intervenir des professionnels en aval pour corriger toutes les tâches mal exécutées par les participants ? »





Sous la pression des questionnements de téléspectateurs inquiets, Noovo est intervenu en commentant :

Soyez sans crainte, les candidats auront de belles maisons de qualité à la fin de cette aventure! Les participants sont encadrés par toute une équipe avant, pendant et après chaque étape! L'histoire du repêchage suivra bientôt.

On souhaite le meilleur à Olivier et Maé dans leurs éventuels projets de construction au Saguenay.

La suite, dès lundi prochain à 19 h 30, sur Noovo ou Crave.