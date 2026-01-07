Accueil
Bonne nouvelle pour Hot Ones Québec!

Nous en sommes ravis!

Image de l'article Bonne nouvelle pour «Hot Ones Québec! »
Par Stéphanie Nolin

Alors que la première saison de Hot Ones Québec sera diffusée à compter de ce mercredi, illico+ et TVA confirment une excellente nouvelle concernant la populaire émission.

En effet, nous aurons droit à une troisième saison de cette sympathique adaptation du concept américain.

Marc-André Grondin sera évidemment de retour à l'animation.

Pour le moment, nous ne connaissons pas l'identité des artistes téméraires qui se prêteront au jeu. Ceux-ci seront annoncés ultérieurement.

Les tournages débuteront sous peu, en janvier.

Quant à la diffusion de la première saison à TVA, dans l'épisode de ce soir, les téléspectateurs pourront voir Boucar Diouf affronter les questions de l'animateur, tout en mangeant des ailes de poulet nappées de sauces de plus en plus piquantes.

Boucar s'ouvre sur son rôle de père qui n'a rien d'un superhéros, ses talents de chanteur qui sont à l'origine d'un album et sa tolérance acquise au piquant. Boucar surprend même Marc-André avec sa propre sauce maison. Les langues se délient, permettant à Marc-André et Boucar de parler de l'enseignement de l'Afrique, ici au Québec.

Dans les semaines à venir, ce sera au tour de Pier-Luc Funk, Rosalie Vaillancourt, Kevin Owens, Valérie Plante, Katherine Levac, Stéphane Rousseau, Xavier Dolan, Christian Bégin et Christine Morency de se prêter au jeu.

À 21 h 30, Hot Ones Québec pimentera les mercredis soir à TVA et sur TVA+.

