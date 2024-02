Bon ou méchant? Le cas de Pierre-Yves Cardinal dans Doute raisonnable

Depuis le début de la troisième saison de Doute raisonnable, le personnage interprété par Pierre-Yves Cardinal, nommé Rémy Deblois, tourne autour de l'enquêtrice Alice Martin-Sommer (Julie Perreault), de manière assez mystérieuse. On sent entre les deux personnages une certaine chimie, qui pourrait conduire à plus. Mais est-ce souhaitable?

Dans les plus récents épisodes, nous avons appris qu'Alice doit composer avec les traumas de l'agression qu'elle a subie dans son adolescence, ce qui l'a empêchée d'avoir une vraie relation amoureuse, voire des relations sexuelles saines. Depuis quelque temps, elle tente de retrouver cette confiance en elle qu'elle a perdue, en faisant certaines expériences sexuelles. Le résultat est mitigé.

Vous verrez dans le prochain épisode, déjà offert sur l'Extra d'ICI Tou.tv., que des rapprochements se font entre Alice et Rémy, ce qui n'est pas sans inquiéter Frédéric Masson (Marc-André Grondin) qui suspecte le pire. Comme nous le mentionnait le comédien récemment, les choses vont progressivement s'envenimer entre les collègues du GICCS. Lisez notre entrevue avec Marc-André Grondin ici.

Mais qu'en est-il vraiment du personnage de Pierre-Yves Cardinal? Bon ou méchant? La question persiste. Quelques réponses seront offertes dans le prochain épisode, tout en laissant d'autres interrogations en suspens.

Nous avons posé la question suivante à l'auteur de la série, Pierre-Marc Drouin : « Le personnage de Pierre-Yves Cardinal sera-t-il impliqué dans une enquête? ». La réponse fut positive. Ainsi, nous sommes en droit de continuer à nous inquiéter pour Alice, qui tombe de plus en plus pour ce qui pourrait être un prédateur.

Évidemment, seuls les prochains épisodes nous confirmeront ce qu'il en est vraiment.

Doute raisonnable se poursuit, les lundis à 21 h, sur les ondes d'ICI Télé.

