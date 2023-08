Blizzard, vol d'identité et mariage : Voici ce qui vous attend dans la 6e saison de Discussions avec mes parents

La 6e saison de Discussions avec mes parents débutera le lundi 11 septembre prochain à 19 h 30.

Celle-ci sera particulièrement riche en évènements, à commencer par une collecte de sang, la maison des parents qui se transforme en restaurant, celle de François qui accueille un mariage, des funérailles par internet, une identité volée par des pirates informatiques, et un blizzard majeur qui bloque tout le monde.

Le synopsis officiel nous apprend aussi que, tout au long de la saison, afin de pallier à la pénurie de main d’oeuvre, Jean-Pierre et Rollande retournent sur le marché du travail. Ils seront, entre autres, pâtissiers, vendeurs de fleurs, bouchers et préposés à la dégustation dans un kiosque de mini-quiches.

Earl et Judith, eux, s’investissent en apiculture, Roch se rebelle contre les retours de colis, Raynald et Chantal passent à l’étape suivante, tandis que François et Stéphanie deviennent officiellement responsable de la petite Lola; ils devront ainsi gérer sa carrière d’influenceuse et son bal de graduation de 6e année.

La saison se terminera avec un spécial de Noël qui nous ramènera par moments en 1983, alors que le jeune Jean-Pierre répond au courrier du Père Noël.

Ça promet!

Voyez quelques photos ci-dessous.

