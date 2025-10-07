Big Brother Le piège : La plus belle folie que notre télé nous ait donnée

Ce lundi soir, les médias avaient été conviés par Bell Média à un mystérieux visionnement, pour un nouveau projet animé par Marie-Mai. Intrigués, nous ne pouvions refuser cette invitation, qui s'est révélée être un énorme happening, pour un nouveau projet dans la franchise Big Brother.

Depuis quelques années, Bell et Entourage cherchaient une idée de spin-off pour Big Brother Célébrités. L'éclair de génie (ou de folie) est arrivé il y a plusieurs mois, dans une équipe où l'on retrouve notamment les producteurs Mathieu Ouellet et Nathalie Brigitte Bustos. Celui de réaliser le plus gros prank de la télé québécoise. Oubliez Surprise surprise; faites place à Big Brother : Le piège!

Voyez la bande-annonce complètement éclatée ici.

Dans les décors de Big Brother que nous connaissons bien, la production a engagé dix artistes férus d'improvisation, qui se sont affairés pendant 21 jours à leurrer Jacob, le seul véritable candidat qui n'était pas au fait de la supercherie. Comment aurait-il pu deviner que le jeu dans lequel il se retrouvait, complètement déluré par ailleurs, était en fait un piège orchestré pour lui seulement?

Pour y arriver, la production a déniché le candidat PARFAIT, ce comptable de 29 ans de St-Raymond-de-Portneuf, grand adepte de Big Brother depuis des années. Un homme empathique, généreux, à l'écoute, charismatique et tout simplement adorable, qui ne pouvait pas reconnaître les comédiens engagés pour le piège. En le regardant se faire entourlouper par cette véritable bande de zigotos, nous n'avons pu retenir nos « pauvre petit... » à plusieurs reprises. Alors qu'il croyait jouer à la première édition de Big Brother Québec, Jacob est devenu LA cible de cette énorme mascarade, qui nous a littéralement fait pleurer de rire. Une énorme surprise et un prix de 50 000 $ l'attendaient à la sortie!