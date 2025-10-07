Big Brother Le piège : La plus belle folie que notre télé nous ait donnée

Ce lundi soir, les médias avaient été conviés par Bell Média à un mystérieux visionnement, pour un nouveau projet animé par Marie-Mai. Intrigués, nous ne pouvions refuser cette invitation, qui s'est révélée être un énorme happening, pour un nouveau projet dans la franchise Big Brother.
Depuis quelques années, Bell et Entourage cherchaient une idée de spin-off pour Big Brother Célébrités. L'éclair de génie (ou de folie) est arrivé il y a plusieurs mois, dans une équipe où l'on retrouve notamment les producteurs Mathieu Ouellet et Nathalie Brigitte Bustos. Celui de réaliser le plus gros prank de la télé québécoise. Oubliez Surprise surprise; faites place à Big Brother : Le piège!
Voyez la bande-annonce complètement éclatée ici.
Dans les décors de Big Brother que nous connaissons bien, la production a engagé dix artistes férus d'improvisation, qui se sont affairés pendant 21 jours à leurrer Jacob, le seul véritable candidat qui n'était pas au fait de la supercherie. Comment aurait-il pu deviner que le jeu dans lequel il se retrouvait, complètement déluré par ailleurs, était en fait un piège orchestré pour lui seulement?
Pour y arriver, la production a déniché le candidat PARFAIT, ce comptable de 29 ans de St-Raymond-de-Portneuf, grand adepte de Big Brother depuis des années. Un homme empathique, généreux, à l'écoute, charismatique et tout simplement adorable, qui ne pouvait pas reconnaître les comédiens engagés pour le piège. En le regardant se faire entourlouper par cette véritable bande de zigotos, nous n'avons pu retenir nos « pauvre petit... » à plusieurs reprises. Alors qu'il croyait jouer à la première édition de Big Brother Québec, Jacob est devenu LA cible de cette énorme mascarade, qui nous a littéralement fait pleurer de rire. Une énorme surprise et un prix de 50 000 $ l'attendaient à la sortie!
Dans ce contexte, Marie-Mai a adopté une nouvelle personnalité, devenant l'animatrice imbue d'elle-même et un peu bitch, de quoi déstabiliser Jacob avant même son arrivée dans les décors de l'émission. Plus encore, l'animatrice a été affublée de looks complètement délirants, dont on va parler encore longtemps. Si vous pensiez que la robe beigne était un événement, oubliez ça tout de suite! Marie-Mai s'est métamorphosée pour ce tournage, histoire de nous faire rire à chacune de ses apparitions à la caméra. C'est TRÈS réussi!
Ce qui épate le plus dans toute cette affaire, outre la complexité de la manigance, c'est le travail des improvisateurs recrutés pour flouer Jacob. Faire une improvisation, ce n'est déjà pas facile. Imaginez maintenant une improvisation qui dure 21 jours! Du meilleur ami, à la maman-poule en passant par le tata et le snob, tous les comédiens ont dû improviser autour des réactions de Jacob afin de lui faire croire qu’il joue réellement à Big Brother Québec. Et ceux-ci n'ont reculé devant rien pour y arriver, affrontant les épreuves de Big Brother comme de véritables candidats l'auraient fait. Le résultat est absolument magique et s'avère être la plus belle folie que notre télé nous ait donnée! Si ces comédiens étaient encore peu connus du grand public, ce ne sera pas le cas longtemps.
Jérémie Jacob (Les armes), Romy Bouchard, Julien Carrière, Fabrice Sénat, Yann Aspirot, Ariane Fortin, Mélissa Perron, Ariane Brunet, Natalie Tannous composent la distribution, à laquelle s'ajoute le bien connu Jean Airoldi, ancien joueur de Big Brother Célébrités. S'ils sont tous exceptionnels dans leurs rôles, on ne peut passer sous silence les fous rires que nous ont procurés Romy Bouchard, qui joue la fille étrange à merveille, et Jérémie Jacob qui incarne le plus adorable tata que la terre ait porté. Chose certaine, ce dernier n'a reculé devant rien pour nous faire éclater de rire, entre puanteur et nudité!
S'il y a un dindon de la farce dans toute cette affaire, c'est certainement la production, parce que Jacob leur a fait la démonstration qu'on peut toujours rester bienveillant, souriant et humain, même dans le contexte le plus fou! Cette nouveauté, offerte à compter du 28 octobre sur Crave, devrait rallier toute la famille. Une formidable idée qui risque de faire bien du chemin à l'international!
Le concept est 100 % québécois et les deux premiers épisodes seront diffusés sur CRAVE le 28 octobre prochain. Deux épisodes par semaine seront ensuite déposés sur la plateforme.
PSST! Il y aura une deuxième saison et les tournage débutent aujourd'hui! 🎉