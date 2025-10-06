Que les fans de téléréalité se réjouissent : une nouvelle version de Big Brother sera prochainement diffusée au Québec! Qui plus est, il s'agit d'une édition très spéciale, où les candidats ne sont pas des célébrités, une demande régulièrement formulée par les téléspectateurs.

Le hic? Ce n'est pas un vrai Big Brother Québec avec des candidats du public, comme plusieurs l'auraient espéré, mais bien un coup pendable de très haut calibre, que la production réserve à un seul participant, Jacob, qui ne se doute de rien. Ce comptable de Saint-Raymond, alors qu'il croyait bel et bien être au coeur d'un Big Brother destiné aux gens du public, a plutôt été pris pour cible par l'équipe de Big Brother : le piège, qui a menti sur toute la ligne.

Dans cette nouvelle proposition de CRAVE, animée par Marie-Mai, 10 comédiens engagés par la production tentent de piéger Jacob. De ce nombre figure d'ailleurs Jean Airoldi, participant à la 4e saison de Big Brother Célébrités. Tandis que Jacob croit bel et bien participer au jeu, tout est d'ores et déjà prévu à l'avance. Les comédiens ont d'ailleurs un rôle prédéfini, comme la maman-poule, le meilleur ami ou encore le snob, et doivent tous improviser en fonction des réactions de Jacob.

Découvrez la divertissante bande-annonce ci-dessous.