Les téléspectateurs de Big Brother Célébrités ont été assez durs envers Érika, notamment en raison de son attitude avec Jean.

Celle-ci, exclue dimanche dernier, est bien consciente de ce fait.

« Ça ne m'étonne pas du tout après voir vu les émissions », nous indique-t-elle. « Moi et Jean, on s'entendait super bien. Le téléspectateur est au courant de qui était le patron invisible, mais nous, on ne le savait pas. Tout pointait vers Jean et Jean n'était pas très bon pour nous convaincre que ce n'était pas lui. Donc, moi, dans ma tête, Jean est supposé être dans mon clan, mais il m'a enlevé mon meilleur allié, qui est Pat. Pour moi, Jean a trahi les Zoolanders, c'est pour ça que je ne veux pas jouer avec lui. »

Elle ajoute : « Dans la dernière semaine que j'étais dans la maison, on a eu une discussion où il m'a vraiment regardé dans les yeux et m'a dit que ce n'était pas lui le patron invisible. C'est la première fois que je l'ai cru. Je lui ai dit : "tu aurais dû être comme ça plus tôt parce que là tout le monde pense que c'est toi". Dans l'épisode de mon départ, on peut voir une espèce d'unisson entre Jean et moi à nouveau. C'est vraiment dû au fait que j'avais fini par le croire. »

L'humoriste et comédienne indique que son moment préféré a été celui où Jean et elle ont découvert la chambre des mises dans le walk-in. « C'est quoi les chances que Jean et moi, on trouve ça ensemble? », lance-t-elle, encore sous l'émotion. « Il y avait une espèce de folie. On le voit dans l'extrait où nous sommes les deux au confessionnal, on est complètement survoltés à ce moment-là. Moi, j'essaie de me séparer de lui parce que je crois que c'est le patron invisible. J'essaie par tous les moyens de faire croire à la maison que je ne suis plus avec Jean. Et là, je trouve l'armoire avec lui. J'étais comme : "pourquoi?!?" Toute cette séquence-là était magnifique. »

Elle nous révèle que la scène où elle parle à la caméra - et dit ceci - n'a pas été montrée au complet. « Ce qu'on ne voit pas au montage, c'est que quand on sort de la pièce, j'ai tout de suite raconté à Jean ce qui s'est passé. Il a trouvé ça très drôle. » L'agent immobilier ne sera donc pas étonné de découvrir ce moment, qui a été choquant pour les téléspectateurs, lors de ses visionnements à sa sortie de l'aventure.

Comme quoi, parfois, il nous manque des informations pour bien comprendre le portrait global du jeu. D'ailleurs, Érika nous confiait pourquoi elle avait légué ses jetons (oups, son jeton) à Danick. Découvrez le tout ici.