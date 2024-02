Érika Suarez est une personne extrêmement attachante que nous étions emballées de voir débarquer dans Big Brother Célébrités.

Malheureusement pour elle, son personnage de téléréalité n'est pas l'être pétillant et bienveillant que la jeune femme semble être dans la vie.

De semaine en semaine, son capital de sympathie diminue. Mardi, certaines de ses paroles ont fait déborder le vase pour bien des téléspectateurs.

La comédienne et humoriste était dans le walk-in avec Jean alors que celui-ci a constaté que le placard était désormais débarré.

Érika s'est ensuite adressée à la caméra dans une autre pièce et a confié aux téléspectateurs qu'elle aurait aimé avoir fait cette découverte seule. « Ben non, il fallait que je trouve ça avec Jean, la personne de qui je veux me séparer », a-t-elle indiqué, au moment où Jean entrait dans la pièce.

Ce dernier ne semble pas avoir compris qu'elle parlait en mal de lui, mais les téléspectateurs, eux, ont vu très clair dans le jeu de la comédienne.

« Là, sérieux... Érika m'a perdu. De blablater dans le dos de Jean comme elle l'a fait... pour moi c'est non! »

« J'aimerais que Jean voie la maléfique Érika. C'est la pire pour lui. »

« Pauvre Jean 🙁 je trouve ça triste en bout de ligne pour lui qu'il ne voit pas du tout le jeu d'Erika qui n'est plus alliée avec lui !!! Quand il va voir les émissions, il va tomber de sa chaise !! »

« Erika est tellement méchante, out »

« J’espère que Erika va sortir, la connaître, je viendrais de la renier. Elle est méchante. »

Le plan de la patronne, Fred, semble être d'éliminer Érika, mais réussira-t-elle à faire sortir celle qui détient maintenant un précieux secret, celui de la chambre des mises?