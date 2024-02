Érika explique pourquoi elle a donné son jeton à Danick

Dans l'épisode de lundi de Big Brother Célébrités, nous avons découvert qu'Érika avait légué son dernier jeton à Danick.

En entrevue avec nous au lendemain de son éviction, la comédienne et humoriste nous explique pourquoi.

« J'étais en alliance avec lui. Nous étions "Les Gardiens de la nuit", et ça, ça n'a jamais été dans le show », dit-elle candidement.

Elle avait six jetons au début de la semaine, mais a acheté « Le dernier mot » au magasin. Nous ne connaîtrons jamais le pouvoir de cet item puisqu'elle n'a pas eu l'occasion de l'utiliser avant d'être évincée.

Elle nous révèle également que l'une des choses qui l'a le plus surprise dans ses visionnements des émissions a été l'alliance de Danick et Charles, Batman & Robin. « Je n'avais vraiment aucune idée de ça. J'étais en alliance avec les deux, donc c'était extrêmement surprenant pour moi de savoir que ce duo-là existait. »

Le moment le plus dur de l'aventure d'Érika concerne aussi Danick. « Dans la réaction en chaîne, je savais que je devais protéger mon allégeance avec les Zoolanders, mais j'espérais être la dernière choisie pour pouvoir sauver Danick. Ce n'est pas arrivé, c'est pour ça que j'ai éclaté en sanglots. J'ai été vraiment déchirée entre sauver Ève ou Danick. C'était mon pire moment. »

Comme bien des joueurs sortant, Érika pense que la victoire ira à Joelle. « Elle est socialement excellente. Elle a un pouvoir de persuasion incroyable, mais une formidable bienveillance. Tu ne penses pas qu'elle est en train de te tromper. On ne le voit pas à l'écran, mais dans la maison, les joueurs pensent que c'est Joelle qui a acheté le double véto, donc qu'elle n'a plus de jetons. Quand j'ai quitté, les gens disaient : "on ne mettra pas Joelle sur le bloc, elle n'a plus de jetons", mais c'est le contraire. »

