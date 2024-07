Les tournages de la troisième saison de STAT sont officiellement commencés depuis maintenant une semaine.

Plusieurs membres de la distribution principale ont partagé des photos sur le plateau, dont Ludivine Reding (Sophia) et Virginie Ranger-Beauregard (Delphine).

Benjamin Gratton, qui incarne le fils du personnage de Genevieve Schmidt, Siméon, a aussi dévoilé une image en compagnie de Stéphane Rousseau lors d'un tournage à l'extérieur du studio.

Benjamin risque d'avoir un rôle plus substantiel dans la troisième saison de STAT puisque sa maman est atteinte d'un cancer et que son père biologique, Pascal St-Cyr (Normand D'Amour), s'implique de plus en plus dans sa vie.

Nous avons bien hâte de découvrir quelle partition Marie-Andrée Labbé aura donné à Benjamin cet automne...

