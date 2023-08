Benjamin Gratton décoche une adorable flèche à sa maman à Bonsoir bonsoir

Ce mercredi soir, Bonsoir Bonsoir avait préparé un spécial sur la quotidienne STAT.

La plupart des comédiens étaient réunis sur le plateau et ont discuté des coulisses de cette production très attendue.

Benjamin Gratton, le fils de Patricia Paquin et Mathieu Gratton, jouera le fils du personnage de Geneviève Schmidt dans la série et il avait envoyé une vidéo pour saluer ses comparses et les téléspectateurs de Bonsoir Bonsoir.

Tout le monde est tombé sous le charme du jeune homme qui a même taquiné sa maman en parlant de son jeu dans Chambres en ville.

Découvrez la vidéo en question ci-dessous.

On vous invite à lire notre critique des premiers épisodes de STAT ici.

À noter que c'est dès la première semaine que vous pourrez voir Benjamin Gratton dans la quotidienne, dans le rôle de Siméon.