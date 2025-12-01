Beaucoup d'émotions et de rebondissements à prévoir cette saison à L'amour est dans le pré

La première bande-annonce de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré vient de faire son apparition sur les réseaux sociaux et, si on se fie à ces quelques images, nous ne risquons pas d'être déçus par cette 14e mouture.

Des frenchs sur le tracteur, des pleurs dans la grange, des regrets, des coups de foudre, des doutes, des fous rires : tout ce qui fait de cette téléréalité un succès année après année.

Voyez la bande-annonce au bas de l'article.

Nous passerons l'hiver en compagnie d'Ariane, 24 ans, de Chaudière-Appalaches, de Nathan, aussi 24 ans, du Bas-Saint-Laurent, Rock, 62 ans, des Laurentides, Simon, 24 ans (l'âge de prédilection en 2026), de la Montérégie ainsi que Tommy, 39 ans, de la Mauricie. Voyez leurs photos dans cet article.

Rappelons que Market et à Kim de la saison 12 ont eu leur petit bébé récemment. Voyez une photo de l'adorable Émil ici.

Précisons également que Sylvie de la saison dernière a trouvé l'amour. Elle partageait une photo de sa douce la semaine dernière sur ses réseaux sociaux. Découvrez le tout ici.

L'amour est dans le pré sera de retour sur les ondes de Noovo dès le jeudi 8 janvier à 20 h.