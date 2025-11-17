Découvrez les candidats de la 14e saison de L'amour est dans le pré

Noovo dévoile aujourd'hui, en grande pompe, l'identité de l'agricultrice et des agriculteurs qui formeront la nouvelle cohorte de L'amour est dans le pré, pour une 14e saison très attendue, toujours animée par Marie Soleil Dion.

C'est à compter du 8 janvier que vous pourrez voir ces nouveaux candidats évoluer à l'écran et peut-être trouver l'amour.

D'ailleurs, la candidate la plus populaire de l'an passé, Sylvie, présentait récemment sa nouvelle amoureuse. « [...] j'ai rencontré la femme de ma vie », disait-elle dans une publication réjouissante que vous pouvez voir ici.

Ce sont une femme, Ariane 24 ans, et quatre hommes qui composent la cohorte 2026. La diversité sous toutes ses formes a encore une fois été au coeur des réflexions de la production, qui a recruté un candidat, Nathan, qui cherche l'homme de sa vie, et Rock, 62 ans, qui cherche sa grand-maman gâteau! N'est-ce pas absolument mignon?

Dès le début de la saison, des agriculteurs et des agricultrices vivront des coups de foudre alors que d'autres auront à prendre des décisions déchirantes, et ce, pour le plus grand bonheur du public qui reste fidèle année après année.

Rappelons qu'au terme des 13 saisons précédentes, 18 couples ont été formés totalisant ensemble 39 enfants - et le 40e est en route! Sabrina Boivin et Mélanie Riopel, de la 12e saison, attendent leur premier poupon pour mars 2026. Que c'est beau tout ça!

Découvrez dans la galerie ci-dessous les agriculteurs et les agricultrices qui se lancent dans l'aventure.

L'Amour est dans le pré : Dès le 8 janvier 20 h sur Noovo et sur Crave.