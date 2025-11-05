Sylvie de L'amour est dans le pré présente sa nouvelle amoureuse

Le public a rencontré Sylvie Larochelle lors de la plus récente saison de L'amour est dans le pré.

L'agricultrice a su charmer les Québécois grâce à son franc-parler, sa candeur et sa passion pour sa ferme et ses précieuses vaches.

Il y a quelques jours, la productrice laitière a fait une publication sur ses réseaux sociaux afin de présenter sa nouvelle conjointe, une infirmière auxiliaire de Montréal, qui se prénomme aussi Sylvie.

« Salut gang ! Je voulais vous laisser savoir que j'ai rencontré la femme de ma vie! Bin oui, C bin vrai....Une femme authentique, douce, vrai pas de chichi! Qui veut s'engager pi qui me prend comme je suis. Merci la vie...je t'aime toi! XXX Ha oui, Bonne Fête mon coeur. XX »

Les amoureuses ont même fait leur sapin de Noël ensemble la semaine dernière. Voyez la publication ci-dessous.

On souhaite un temps des fêtes rempli d'amour aux deux femmes et pourquoi pas une vie complète de bonheur « authentique, doux et vrai ».

Rappelons que Sabrina et Mélanie de la 12e saison de L'amour est dans le pré avaient aussi récemment une grande nouvelle à annoncer. Tous les détails ici.

Découvrez ici la nouvelle cohorte de candidates et candidats pour la prochaine saison.