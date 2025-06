L'amour est dans le pré : Découvrez la nouvelle cohorte de candidates et candidats pour la prochaine saison

Ce jeudi, Noovo dévoile l'identité des agricultrices et agriculteurs qui pourraient apparaître dans la prochaine saison de L'Amour est dans le pré, pour tenter de trouver le grand amour.

Parmi les neuf potentiels candidats, cinq seront officiellement sélectionnés par la production, un peu plus tard dans le processus. Pour le moment, la production espère recevoir bon nombre de candidatures pour chacun d'entre eux.

Voyez la galerie de photos des candidats potentiels ci-dessous.

On y retrouve trois femmes et six hommes. Encore cette année, la production a eu une démarche inclusive, autant d'un point de vue de l'âge que de l'orientation sexuelle.

Les célibataires qui souhaitent s'inscrire à cette 14e saison de L'Amour est dans le pré peuvent le faire dès maintenant sur noovo.ca.

À ce jour, 19 couples issus de L'amour est dans le pré sont toujours ensemble, totalisant bientôt 39 enfants pour assurer la relève! Comme quoi ce concept télévisuel a fait ses preuves.

L'Amour est dans le pré : De retour l'hiver prochain sur Noovo. La saison 13 est offerte en rattrapage sur noovo.ca et sur Crave