Ce couple de L'amour est dans le pré annonce une grande nouvelle

Sabrina Boivin, qui a rencontré son amoureuse Mélanie lors de la 12e saison de L'amour est dans le pré, a annoncé une grande nouvelle sur ses réseaux sociaux vendredi.

En effet, les deux femmes deviendront mamans en mars 2026.

À noter qu'il s'agit du 40e bébé de la version québécoise de L’amour est dans le pré.

Les tournages de la 14e saison de la téléréalité la plus fertile du petit écran ont lieu ces jours-ci dans les milieux ruraux du Québec.

