Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Ce couple de L'amour est dans le pré annonce une grande nouvelle

Félicitations!

L'amour est dans le pré
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Sabrina Boivin, qui a rencontré son amoureuse Mélanie lors de la 12e saison de L'amour est dans le pré, a annoncé une grande nouvelle sur ses réseaux sociaux vendredi.

En effet, les deux femmes deviendront mamans en mars 2026.

Voyez l'adorable photo de leur annonce au bas de l'article.

À noter qu'il s'agit du 40e bébé de la version québécoise de L’amour est dans le pré.

Les tournages de la 14e saison de la téléréalité la plus fertile du petit écran ont lieu ces jours-ci dans les milieux ruraux du Québec.

Vous pouvez rencontrer les candidats ici.

Précisons qu'un couple de la plus récente saison a annoncé sa rupture il y a quelques semaines. Les détails ici.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18