Le bébé de ce récent couple de L'amour est dans le pré est né!

Il y a quelques jours, le premier enfant de Marc-Étienne et Kim, un couple formé lors de la douzième saison de L'amour est dans le pré, est né.

« M. a fait sont arrivée avec nous le 19 Novembre 2025 à 10:47! Une arrivée mouvementée mais il nous a géré sa comme un vrai pro🫶💪🏻 Toute la famille se porte bien💕 YER TU BEAU YINK UN PEU 🥹😍😍😍 », écrivait la fière maman.

L'animatrice Marie Soleil Dion était particulièrement fière de cette naissance puisqu'il s'agit du premier enfant né sous sa gouverne.

