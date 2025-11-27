Accueil
Le bébé de ce récent couple de L'amour est dans le pré est né!

Vous allez craquer pour Émil!

L'amour est dans le pré 12
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Il y a quelques jours, le premier enfant de Marc-Étienne et Kim, un couple formé lors de la douzième saison de L'amour est dans le pré, est né.

« M. a fait sont arrivée avec nous le 19 Novembre 2025 à 10:47! Une arrivée mouvementée mais il nous a géré sa comme un vrai pro🫶💪🏻 Toute la famille se porte bien💕 YER TU BEAU YINK UN PEU 🥹😍😍😍 », écrivait la fière maman.

Voyez une photo du poupon au bas de l'article.

L'animatrice Marie Soleil Dion était particulièrement fière de cette naissance puisqu'il s'agit du premier enfant né sous sa gouverne.

Nous vous invitons à rencontrer les agriculteurs de la 14e saison ici.

Noovo vous convie à un retour dans le pré dès le 8 janvier prochain, à 20 h.

Rappelons aussi la bonne nouvelle que l'adorable Sylvie de la précédente saison a trouvé l'amour. Rencontrez sa conjointe ici.

