Sylvie de L'amour est dans le pré partage une photo de son amoureuse et ses enfants

Cette semaine, Sylvie de la 13e saison de L'amour est dans le pré a partagé une photo de son amoureuse, aussi prénommée Sylvie, en compagnie de ses enfants sur sa ferme.

« Salut gang ! J'ai passé une super belle fin semaine avec mes ptits! La famillia s'agrandit..... », écrivait-elle.

On ne pourrait être plus heureux pour la sympathique agricultrice qui nous a charmés l'hiver dernier à la télé.

Si elle n'a pas trouvé l'amour à l'émission, elle a tout de même rencontré la femme de sa vie, peu de temps après les tournages.

Nous souhaitons de très joyeuses fêtes à cette nouvelle « famillia »!

