Sylvie de L'amour est dans le pré partage une photo de son amoureuse et ses enfants

« La famillia s'agrandit..... »

L'amour est dans le pré
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Cette semaine, Sylvie de la 13e saison de L'amour est dans le pré a partagé une photo de son amoureuse, aussi prénommée Sylvie, en compagnie de ses enfants sur sa ferme.

« Salut gang ! J'ai passé une super belle fin semaine avec mes ptits! La famillia s'agrandit..... », écrivait-elle.

Voyez sa publication au bas de l'article.

On ne pourrait être plus heureux pour la sympathique agricultrice qui nous a charmés l'hiver dernier à la télé.

Si elle n'a pas trouvé l'amour à l'émission, elle a tout de même rencontré la femme de sa vie, peu de temps après les tournages.

Nous souhaitons de très joyeuses fêtes à cette nouvelle « famillia »!

Rappelons qu'une autre famille du pré s'est agrandie récemment. Un couple d'une récente édition a accueilli son premier enfant. Apprenez-en plus ici.

