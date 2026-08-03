Bande-annonce : Jérôme se retrouve en prison dans la nouvelle saison de Dumas

La bande-annonce de la prochaine saison de Dumas vient de faire son apparition sur la toile. Vous pouvez la découvrir au bas de l'article.

On voit notamment Catherine (Jade Charbonneau) confronter son père sur la paternité de sa soeur. « Je sais que Charlie c'est sa fille à elle, mais je sais que tu n'es pas son père », lance-t-elle au visage de Jean Dumas (Gildor Roy).

On constate aussi que Delphine Proulx (Catherine-Anne Toupin) est déterminée à faire payer Jean pour la façon dont il l'a traitée et elle a bien des munitions dans sa manche. L'agence anti-corruption s'invitera d'ailleurs chez Intelco pour saisir du matériel informatique. « Elle peut me faire mal pas à peu près », indique Jean Dumas.

Aussi, le sympathique Jérôme (Pierre-Alexis St-Georges) se retrouvera momentanément derrière les barreaux. On peut l'entendre dire à son amoureuse : « J'ai peut-être pas tout dit la vérité à ton père ».

À la toute fin de la bande-annonce, Dumas demande l'aide de son ex-femme, Stéphanie (Isabel Richer).

Notons que de nouveaux personnages feront leur arrivée dans la série, dont le nouveau conjoint de Catherine. Il sera d'ailleurs interprété par un comédien connu. Tous les détails ici.

Un autre acteur connu figurera au générique. Apprenez-en plus ici.

Dumas sera de retour le lundi 14 septembre à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.