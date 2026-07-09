Un acteur connu rejoint la distribution de Dumas

L'équipe de Dumas est présentement en pause pour quelques semaines avant de reprendre les tournages pour la deuxième partie de la saison.

En entrevue au balado Mes amis connus, Gildor Roy a révélé que David Savard [photos ici], qui chapeaute le nouveau podcast avec Rémi-Pierre Paquin et Pierre-François Legendre, rejoindra bientôt la distribution de la populaire série de Luc Dionne.

« J'ai hâte », lance l'interprète de Jean Dumas à son collègue, qui opine de la tête lui en répondant : « moi aussi ».

Pour le moment, nous ne savons pas quel rôle il interprètera, mais nous avons très hâte de le retrouver dans l'une ou l'autre des enquêtes d'Intelco.

À noter que Jason Roy Léveillée nous confiait récemment ceci sur la suite de Dumas : « Ils vont barrer un quartier au complet dans la ville de Montréal pour tourner des scènes d'action. C'est sûr que c'est toujours un petit bonbon de voir le réalisateur aller avec ça. Des scènes de poursuites en voiture et en ambulance, c'est trippant. C'est le p'tit gars en moi qui parle ».

Dumas sera de retour sur les ondes d'ICI Télé en septembre prochain pour une troisième saison.