Bande-annonce : Découvrez de nouvelles images de la série attendue Les armes

TVA dévoile aujourd'hui de nouvelles images de la série tant attendue Les armes, une création de l'auteur Pierre-Marc Drouin (Doute raisonnable, In Memoriam).

Dans cette série, Vincent-Guillaume Otis fait un retour au petit écran en héritant du rôle principal, celui de l'officier Louis-Philippe Savard.

Cette nouveauté entraînera les téléspectateurs dans l’univers des Forces armées canadiennes, un monde méconnu et peu exploité à la télévision québécoise. La mort d’un soldat d’élite lors d’un exercice d’entraînement du commando secret JFT16 plonge la base militaire de Kanawata dans la tourmente. Louis-Philippe Savard (Vincent-Guillaume Otis), un officier intègre et méritant, est sommé de prendre en charge les opérations. Alors qu’il tente de s’imposer comme commandant et de faire le ménage, il se bute à la résistance du colonel Allan Craig (François Papineau), à qui il doit succéder par intérim, et qui commande la base et le commando de main de fer. Lorsque la policière militaire Kim Falardeau (Eve Landry) confie à Savard que ce décès semble cacher quelque chose de bien plus gros, ils feront équipe pour tenter de faire la lumière sur les événements, sans savoir qu’ils mettent le doigt dans un engrenage dangereux…

La bande-annonce nous en dit un peu plus sur l'intrigue, alors qu'une soldate a été victime d'un viol collectif, une situation que l'on sait malheureusement réaliste.

La série Les armes sera présentée à compter du mardi 10 septembre à 20 h sur TVA et TVA+.

